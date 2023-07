A Recoaro si prepara il Piccolo Festival del Pensiero

Il Comune di Recoaro Terme con l’Assessorato alla Gentilezza promuovono la prima edizione del Piccolo Festival del Pensiero: Gentilezza e Filosofia, che si terrà nella Conca di Smeraldo dal 28 al 30 luglio. La manifestazione è curata da Keren Ponzo.

“L’idea del Piccolo Festival – ha spiegato l’Assessore alla Gentilezza, Ilaria Sbalchiero – nasce dalla necessità di declinare il concetto di gentilezza nella pratica, fondandolo su azioni etiche e collettive, per offrire una nuova prospettiva di convivenza.

Riteniamo che fra le azioni etiche più significative ci sia il permettere una circolarità della conoscenza, che sia accessibile a tutti e possa stimolare la nascita o il consolidamento di un pensiero critico, sempre più necessario.

Durante i tre giorni di festival si parlerà di gentilezza sotto molteplici sfaccettature e applicazioni: in politica, in economia, oltre che in campo ambientale, artistico e filosofico. Lo faremo con ospiti nuovi per il pubblico locale, ma anche con alcuni volti noti.”

Il programma prenderà il via nella serata di venerdì 28 luglio, alle 20.30 presso il Teatro Comunale. Qui, dopo i saluti di rito e l’apertura ufficiale del Festival, andrà in scena il monologo teatrale originale “TAC una temporanea anestesia del cuore”, scritto e interpretato da Paolo Rozzi.

Sabato 29 luglio, alle 16.30 appuntamento invece al Parco Virgilio Trettenero con l’autrice Beatrice Peruffo che illustrerà il magico mondo delle api dorate in un incontro dedicato a bambini e ragazzi. A seguire, con l’Associazione Le Guide incontro ravvicinato con le api per scoprirne l’importanza per la sopravvivenza della biodiversità sul pianeta.

Per gli adulti, invece, si terranno alcune Conversazioni Filosofiche curate dalla filosofa e counselor Keren Ponzo, mentre ai residenti delle strutture per anziani di Recoaro Terme saranno proposte alcune letture animate a cura dei volontari della Biblioteca Comunale.

Alle 20.30, al Teatro Comunale il programma proporrà la tavola rotonda dal titolo “Il dono: tempo e spazio delle relazioni” nella quale si confronteranno l’artista Andreina Giorgia Carpenito, la Consigliera Regionale Cristina Guarda, Don Sergio Massironi, il filosofo Marco Moschini e il poeta Lorenzo Mullon. A guidare le riflessioni ritroveremo la moderatrice Keren Ponzo.

Nella giornata finale del Festival, alle 17.00 sempre al Teatro Comunale confronto conclusivo dedicato al tema “Gentilezza in pratica: politica, impresa, arte e scuola”, guidato dal giornalista Franco Pepe che si interfaccerà con il Sindaco di Vicenza Giacomo Possamai, con l’imprenditore e Presidente del Gruppo Zordan, con lo scrittore di strada Walter Lazzarin e con gli insegnanti del Comprensivo “Floriani” di Recoaro Terme.

Tutti gli incontri sono ad ingresso libero. In caso di maltempo gli eventi in esterna si terranno presso il Centro Culturale Neri Pozza di Via Roma.