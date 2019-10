Pugni in discoteca e poi il secondo round a scuola con coltello. Pestato studente vicentino

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Un giovane si è presentato ieri al bar Toto Bistrò di Campo Marzo, nelle vicinanze della stazione, con il volto tumefatto. Subito i proprietari l’hanno soccorso e medicato: era stato vittima di un pestaggio.

Il ragazzo ferito è uno studente 19enne vicentino dell’Istituto Lampertico e nel locale di Campo Marzo è presente anche un amico e il presunto aggressore.

Ha raccontato che alle 13.30 era uscito da scuola ed aveva notato la presenza di un ragazzo, anch’egli 19enne e residente a Dueville (iniziali M.D.F.), che frequenta lo stesso istituto con il quale sabato sera aveva avuto uno screzio finito in malo modo a Villa Bonin. Questi l’aveva colpito ferendolo ad un labbro, ma lui aveva deciso di non denunciare l’episodio e di non farsi medicare.

Visto il ragazzo, gli si è avvicinato e quest’ultimo, senza lasciarlo parlare, l’avrebbe colpito con tre potenti pugni al volto. Non solo, avrebbe poi estratto un lungo coltellaccio da cucina, brandendolo in aria per poi allontanarsi, fino al Toto Bistrò.

Ha deciso quindi di seguirlo accompagnato dall’amico.

Il suo amico ha confermato questa versione alla polizia, che ha deciso di controllare l’aggressore, il quale ha consegnato spontaneamente il coltellaccio (lungo 37 centimetri). Ha raccontato di averlo portato con se perché aveva paura di ritorsioni dopo il fatto di Villa Bonin. La vittima l’avrebbe minacciato di aspettarlo di fronte alla scuola per fargliela pagare. Inoltre ha riferito che fuori dalla scuola una decina di persone l’avevano circondato e per questo aveva estratto il coltello, brandendolo in aria.

E’ stato denunciato per porto di oggetti atti ad offendere