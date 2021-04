“Pugnettista” di professione, in Cina è boom di assunzioni

l sito www.giornaleibleo.it ci fornisce questa curiosa notizia che ci divertiamo a riportarvi, non sicuri circa l’attendibilità della fonte, ma che ci aiuta a strappare un sorriso in questo periodo.

“La disoccupazione è alle stelle, ma in tempi di crisi economica nascono nuovi mestieri. Un lavoro particolare è nato in Cina ed è riservato esclusivamente alle donne: la masturbatrice.

E’ un mestiere nuovo, in Europa ancora sconosciuto: la pugnettista, ovvero una donna addetta alla stimolazione maschile per le banche del seme.

Per diventare pugnettista non c’è bisogno di essere infermiere o di avere un titolo di studio. Bisogna esclusivamente avere una buona manualità, e per ottenerla, bisogna fare molta pratica. Il tutto viene fatto in maniera molto igienica: le ragazze vengono dotate di guanti e di ampollina in cui raccogliere il seme del gaudente donatore.

Sembra semplice, ma è considerato un lavoro a rischio 4, per l’eccessiva sollecitazione dei tendini a causa della ripetitività dei movimenti.

Lo stipendio ammonta a circa 12 mila euro annuali. La nuova professione starebbe riscuotendo successo fra molte giovani sia nelle città che nelle province, proprio perché non necessita di nessuna specializzazione o laurea.”