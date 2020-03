Prorogata al 31 agosto la validità delle carte d’identità scadute e in scadenza

Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo Facebook:

Le carte d’identità e i documenti di riconoscimento scaduti o in scadenza rimarranno validi fino al 31 agosto 2020. La misura è stata recepita nel nuovo decreto legge del Governo del 16 marzo per contribuire a ridurre gli spostamenti dei cittadini e gli accessi non indispensabili ai servizi pubblici.

Pertanto l’ufficio anagrafe del Comune da oggi ha sospeso il servizio di rilascio della carta d’identità elettronica per tutta la fase dell’emergenza, ovvero fino al 3 aprile.

In queste ore il personale sta contattando tutti coloro che hanno già preso un appuntamento online per spostarlo dopo l’emergenza.