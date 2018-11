Prima nevicata in Veneto: imbiancata Cortina

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Risveglio sotto una coltre di neve per Cortina. La città ampezzana, complice il brusco abbassamento delle temperature, appare stamane completamente imbiancata. Lo strato di neve fresca è di due centimetri ma le previsioni meteo danno ulteriori nevicate per il pomeriggio. L’immagine rileva la situazione all’impianto di Socrepes.

In centro a Cortina è nevicato durante la notte. La neve si è poi sciolta ma… almeno i tetti rimangono imbiancati