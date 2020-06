Polo sanitario tra Laghetto e Polegge, sopralluogo del Comune con l’Ulss 8 Berica

Un sopralluogo che nelle intenzioni si doveva svolgere ancora tre mesi fa ma che il Covid-19 ha rinviato a ieri mattina, quello effettuato nell’immobile quasi inutilizzato tra le zone di Laghetto e di Polegge, di proprietà dell’azienda socio-sanitaria 8 Berica.

Accompagnati dal direttore generale dell’Ulss 8 Berica Giovanni Pavesi, il sindaco Francesco Rucco e l’assessore al patrimonio Silvia Maino hanno raccolto le sollecitazioni dei residenti dei due quartieri che chiedevano di verificare la situazione di questa struttura, solo parzialmente utilizzata da alcune cooperative sociali; un edificio avviato nel 1973 ma mai definitivamente completato.

“Al direttore Pavesi – fanno sapere Rucco e Maino – abbiamo chiesto, e subito ottenuto, che gli ambienti vengano ulteriormente messi in sicurezza, soprattutto in quelle parti che presentano ancora dei varchi accessibili, in modo da scongiurare definitivamente l’ingresso di persone non autorizzate. Abbiamo anche dato la disponibilità ad aprire un fronte per discutere sul futuro dell’area visto che la direzione sanitaria ha già qualche idea in campo sanitario, ma anche residenziale, aggregativo e ambientale”.

L’assessore Silvia Maino ha colto anche l’occasione per rispondere a chi aveva avanzato l’ipotesi che il Comune potesse cedere gli edifici all’Ater per abitazioni in social housing: “L’immobile è di proprietà dell’Ulss per cui non possiamo cedere una cosa che non è nostra, ma siamo comunque disponibili ad interloquire per trovare una soluzione positiva, andando incontro a quanto ci chiedono i cittadini della zona. Siamo anche aperti al dialogo con la direzione socio-sanitaria per arrivare ad un accordo quadro su tanti aspetti patrimoniali, attraverso una rigorosa mappatura ricognitiva”.