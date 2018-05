POJANA MAGGIORE/ORGIANO – Tentano la truffa dello specchietto: 2 denunciati

I Carabinieri della Stazione di Sossano ieri hanno denunciato in stato di libertà A.M. 33enne e F. D.G. 31enne, entrambi residenti a Noto, in provincia di Siracusa, con precedenti. Le indagini sono state avviate a seguito di una denuncia presentata il 16 maggio. Gli accertamenti svolti dai militari dell’Arma hanno appurato che gli indagati avevano tentato a Pojana Maggiore, la cosiddetta “truffa dello specchietto” ai danni di un’anziana 70enne residente ad Orgiano, alla quale avevano chiesto denaro in contanti dopo averle fatto credere di aver danneggiato la loro auto. La signora, invece, ha prontamente rifiutato e segnalato l’accaduto ai Carabinieri.