Poche ore alla riapertura e mancano le linee guida

La dura accusa è lanciata dall’assessore Regionale al Lavoro del Veneto Elena Donazzan, che si riferisce polemicamente ai ritardi del governo: “Siamo stati i primi a chiudere -dichiara Donazzan- siamo ora gli ultimi a riaprire: il governo e le sue task force hanno avuto mesi per pensare a delle linee guida che ad oggi però non sono ancora state ufficializzate”.

Inoltre (ndr) resta aperto il nodo della ‘cessione’ da parte del governo alle Regioni, dell’autonomia nel dettare le linee guida alle categorie. E’ noto che la Regione Veneto le ha già pronte da tempo e attende solo di poterle applicare. E’ anche noto che le linee guida dell’Inail, per quello che si sa, non permetterebbero a molti di riaprire, vista la loro rigidità ed inapplicabilità per molte piccole aziende.

“È assurdo: oggi è venerdì, lunedì dovrebbero ripartire le tante attività che finora non hanno potuto farlo. Come può un imprenditore lavorare così?” conclude l’Assessore regionale.

