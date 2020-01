Pm10 alle stelle e il meteo non cambia

Evoluzione generale

Il campo anticiclonico presente sull’Europa centro-meridionale, seppure con un temporaneo cedimento in quota tra venerdì e sabato mattina, manterrà condizioni di tempo stabile, senza precipitazioni, in prevalenza soleggiato ma con frequenti foschie e nebbie in pianura. Le temperature minime si manterranno prossime o un po’ inferiori a zero anche in pianura.

In questo contesto non accennano a diminuire le polveri sottili nella Pianura Padana. Anche ieri il livello minimo di 50 µg/m3 è stato largamente superato in città a Vicenza. La centralina dei Ferrovieri ha segnato 85 µg/m3 e quella del Quartiere Italia 86 µg/m3 . Per 9 giorni di fila ha superato il livello oltre il quale l’aria è definita scadente.

Non migliore la situazione delle pm 2.5 che hanno superato per l’ennesima volta il secondo limite, oltre il quale l’aria è definita ‘pessima’. Ieri ai Ferrovieri sono stati rilevati 73 µg/m3 (il secondo limite è a 50 µg/m3 ). Nel Quartiere Italia il dato è di 76 µg/m3 .

Tempo previsto

giovedì 9. Fino al primo mattino nuvolosità irregolare specie in pianura, alternata a tratti di sereno più ampi in montagna; foschie e nebbie sulla pianura centro meridionale e occidentale. Nel corso della mattinata diradamento della nuvolosità, fino a cielo sereno o poco nuvoloso per velature nella seconda parte della giornata. Anche le nebbie tenderanno a dissolversi, salvo persistere localmente specie a sud ovest, per poi ripresentarsi dalla serata, interessando probabilmente anche la pianura orientale.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. In pianura minime pressochè stazionarie sulle zone meridionali e occidentali, in aumento anche marcato su quelle nord orientali; massime senza variazioni di rilievo o in locale aumento. Sulle zone montane in aumento, anche significativo, in entrambi i valori estremi, con valori ben superiori alle medie del periodo specie in quota. Marcata inversione termica durante le ore più fredde.

Venti. Sulla pianura deboli, in prevalenza da ovest/sudovest su quella meridionale, variabili altrove. In quota da sud-ovest, in intensificazione fino a tesi verso sera.

Mare. Calmo.

Previsione Altezza Onde

venerdì 10. Iniziali foschie e nebbie e nubi basse in pianura in successivo parziale dissolvimento o sollevamento, lasceranno spazio a cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso sui settori più settentrionali, parzialmente nuvoloso altrove. Dopo il tramonto nuove riduzione della visibilità in pianura.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Generale calo termico sulle zone montane, in pianura minime stazionarie, massime stazionarie localmente in diminuzione.

Venti. In pianura deboli dai quadranti settentrionali. In quota moderati/tesi da sud-ovest durante la notte, deboli/moderati da nord-ovest in giornata.

Mare. Calmo.

Previsione Altezza Onde

Tendenza

sabato 11. Ben soleggiato in montagna; in pianura in prevalenza sereno salvo probabili foschie e nebbie specie durante le ore più fredde. Temperature minime in generale diminuzione; massime in aumento in pianura, in calo in quota.

domenica 12. Iniziali foschie e nebbie, specie sui settori meridionali, in successivo parziale dissolvimento. In seguito cielo sereno o al più poco nuvoloso. Venti in pianura deboli variabili, salvo rinforzi da nord est nelle prime ore sulla costa. Temperature minime senza notevoli variazioni, massime in generale calo salvo in quota dove saranno in aumento.