“Passi”, la rassegna di film di montagna arriva alla quinta edizione

Torna in pista la rassegna di film di montagna “Passi”, promossa dal Comune di Valdagno, in collaborazione con Cinema Teatro Super, CAI Sez. di Valdagno, A.N.A. Valdagno e con il contributo di Neox, Zamberlan Mountainsport, Vivi Eventi, Valli Sport, Banca San Giorgio Quinto Valle Agno.

Cinque saranno le proiezioni in programma per la quinta edizione della manifestazione. Appuntamento quindi dal 5 aprile al 24 maggio alle 20.45. L’ingresso è a pagamento con biglietto a prezzo ridotto, al costo di 5,50 euro.

Si parte questo venerdì, 5 aprile, con la pellicola australiana della regista Jennifer Peedom Mountain, un racconto delle scalate più impervie e delle imprese impossibili nel mondo dell’alpinismo moderno. Presentatrice della serata sarà Sabina Bollori che dialogherà a fine proiezione con l’alpinista vicentino Tarcisio Bellò. Il 12 aprile Valeria Sandri presenterà la pellicola italiana Oltre il confine – La storia di Ettore Castiglioni, diretto da Andrea Azzeni e Federico Massa, ospiti in sala. Il 10 maggio sarà il turno del film 77 giorni del regista cinese Hantang Zhao, ispirato al viaggio in bicicletta di Yang Liusong attraverso l’altopiano tibetano del Changtang. A commentare l’impresa con Sabina Bollori ci saranno questa volta Mariano e Sara Storti, padre e figlia che sulle due ruote hanno compiuto una loro impresa di famiglia. Venerdì 17 maggio con lo sportivo recoarese Gianni Garbin e Sabina Bollori sarà di scena il film spagnolo Ti porto io (Regia: Chris Karcher – Terry Parish), che narra il viaggio di due amici attraverso gli 800 km del Cammino di Santiago sospingendo una sedia a rotelle su cui uno dei due è costretto a vivere. Per il finale della rassegna, il 24 maggio, sarà proiettato il film austriaco The Dawn Wall (Regia: Josh Lowell – Peter Mortimer) che racconta l’impresa di due climber su una delle più difficili pareti rocciose dello Yosemite National Park. A commentare la pellicola ci sarà l’icona del free climbing mondiale “Manolo”, intervistato da Sabina Bollori.