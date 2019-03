“PalcoLibero in Città”, per un’estate ricca di eventi

Per restare aggiornato iscriviti al gruppo Facebook:

La Città di Montecchio Maggiore guarda già alla prossima stagione estiva e ai tanti eventi che come sempre la caratterizzeranno, promuovendo anche quest’anno il bando “PalcoLibero in Città”, proposto dagli Assessorati alla Cultura e alle Manifestazioni.

Il bando intende appoggiare la realizzazione di progetti culturali proposti dalle associazioni attive sul territorio e da inserire nel cartellone estivo. Con questo strumento, infatti, l’Amministrazione comunale affianca alla propria programmazione culturale un calendario con una selezione delle migliori proposte avanzate da altri soggetti operanti sul territorio, offrendo agli organizzatori supporto nella logistica, nella promozione e un eventuale contributo economico per sostenerne la realizzazione.

Obiettivo del bando è dare spazio e occasione di espressione alle realtà che promuovono cultura, offrire alla cittadinanza una proposta estiva ricca di appuntamenti, coordinare il calendario delle iniziative in modo efficiente, raggiungere un risultato eccellente nella proposta culturale sul territorio comunale da un punto di vista qualitativo e quantitativo, ottimizzare l’uso delle risorse pubbliche, incentivare la rete di collaborazione tra ente pubblico e realtà associative nella promozione della cultura.

I progetti potranno consistere in eventi singoli o in più eventi articolati in mini rassegne, da realizzare da giugno a settembre. Discipline oggetto del bando sono musica, danza, teatro, arte, cinema.

I progetti dovranno essere presentati, secondo apposita modulistica scaricabile dal sito www.comune.montecchiomaggiore.vi.it, entro il 3 aprile 2019 alle ore 12.00 all’Ufficio Protocollo del Comune, o inviati a mezzo mail all’indirizzo comune@comune.montecchio-maggiore.vi.it.

Una commissione appositamente nominata con provvedimento di Giunta valuterà i progetti proposti. La comunicazione relativa all’esito della selezione, con i progetti approvati e ammessi al finanziamento, sarà data a tutti i candidati a mezzo mail entro lunedì 15 aprile 2019.