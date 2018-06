OVEST VICENTINO – Acquazzone all’alba in Valchiampo

Il maltempo previsto e che ieri ha sferzato il Basso Vicentino e la città di Vicenza e il Padovano (stanotte sono state segnalate ben 3 trombe d’aria in zona padovana) è arrivato stamattina all’alba in ValChiampo. Un violento acquazzone ha investito in particolare Chiampo intorno alle 6 di stamattina: segnalati dei black-out in alcune frazioni e contrade e qualche ramo caduto in strada. Non sono segnalati per ora interventi particolari dei vigili del fuoco o danni a persone o cose. Temperature in picchiata e folate di vento in mattinata.