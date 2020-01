Operaio ustionato nella notte

Stanotte a Sandrigo un operaio ha subìto un infortunio sul lavoro, durante il turno di notte. Per causa in corso di accertamento, l’uomo intorno alle 1.30 si è ustionato con dei solventi. Sul posto il Suem 118 che ha portato l’uomo al San Bortolo, con ustioni di media gravità, nonchè Carabinieri e Spisal per far luce sulla dinamica dell’incidente.