Oggi la Marostica-Rosà, arriva il Giro d’Italia Giovani under 23

Oggi il gran giorno. Si parte al mattino con il Villaggio del Giro allestito in piazza Castello con la presenza, tra i vari partner, dello stand dell’AIDO Vicenza e la gincana FCI per i più piccoli. Alle ore 11 la partenza della Pedalata-allenamento con i ragazzi dei club locali della Federciclismo che indossando la maglia dell’AIDO attraverseranno i vari Comuni per giungere in zona traguardo per un bel messaggio di sport e solidarietà. Per quanti attenderanno invece il passaggio della gara, grandi e giovani, è invece proposto il contest “Fai Un click il Giro”, una foto da fare con proprio telefono per concorrere ai premi in buoni Decathlon. Nei Paesi toccati dal Giro infine le Vetrine in Rosa con la collaborazione di ConfCommercio.

Alle ore 12.15 la partenza della Tappa, dopo la cerimonia della firma e la presentazione delle 31 squadre in gara. Tra i 180 partenti anche 5 bassanesi che verranno premiati con il riconoscimento Alfiere del Territorio: Marco Frigo, Edoardo Faresin, Matteo Zurlo, Matteo Pegoraro e Marco Viero.

Sventolato il via da parte del primo cittadino scaligero, Matteo Mozzo il gruppo entrato in gara punterà per Schiavon-Longa svoltando per Scaldaferro in direzione Tezze sul Brenta. Da Tezze e Belvedere, il transito per il centro di Rosà, la zona di Bassano sud e strada per Marostica con il passaggio davanti al Castello Inferiore. San Luca, Crosara e via nel circuito della Rosina con passaggio per Bassano (Via Asiago – SS Trinità) che verrà percorso quattro volte. Per saggiare l’arrivo posto a Rosà davanti la sede dell’aziende URSUS (sede nel 2019 della partenza) il gruppo da Marostica farà un primo passaggio arrivando da Nove e Cartigliano, per poi trovare nell’anello che collega Rosà, Bassano, Marostica, ed ancora Nove, Cartigliano e Rosà l’ultimo emozionante giro a pieni polmoni che regalerà, dopo 135 km per D+ 1970 metri, il successo della quinta tappa.

Le strade verranno chiuse, su Ordinanza prefettizia, 20 minuti prima del passaggio del Giro secondo la seguente indicativa tabella oraria:

ore 12.15 > PARTENZA: Piazza Castello a Marostica

ore 12.30 > Ancignano

ore 12.40 > Ponte Friola

ore 12.50 > Belvedere di Tezze | Rosà Centro

ore 13.05 > Bassano v.le Vicenza (con passaggio per via Colombo/De Gasperi/Moro)

ore 13.10 > Marsan | Marostica viale Stazione

ore 13.20 > S. Luca / Crosara

ore 13.30–14.35 Circuito La Rosina da percorre 4 volte con passaggio a Bassano per v.le Asiago, SS. Trinità, v.le Vicenza

ore 14.40 > Marostica c.so della Ceramica | Nove | Cartigliano

ore 14.50 > Rosà Centro

ore 15.00 > Bassano v.le Vicenza (con passaggio per via Colombo/De Gasperi/Moro)

ore 15.10 > Nove | Cartigliano

ore 15.15 > TRAGUARDO: Ponte Paoletti sede Ursus spa

Al traguardo poi la festa per i vincitori con la consegna delle maglie da parte del sindaco di Rosà, Paolo Bordignon e degli altri Rappresentanti locali ed il premio in ceramica d’arte del Comitato Organizzatore Locale composto dai rappresentanti dei sei comuni impegnati nell’organizzazione: Rosà, Marostica, Bassano del Grappa, Cartigliano, Nove e Tezze sul Brenta.