Odissea Alitalia

di Fabio Rossi.

Siamo alle solite, Alitalia è di nuovo in crisi, e si preannuncia un autunno piuttosto caldo, in attesa di capire quale possa essere il suo futuro.

Anche se ormai sono passati due anni da quel famoso maggio 2017 in cui arrivò ad un passo dal fallimento, entrando in amministrazione straordinaria, la compagine di bandiera non è riuscita a risolvere i suoi problemi, il tempo non l’ha certamente aiutata e la situazione ad oggi è sempre drasticamente pesante.

Ad onor di cronaca ci sono alcune manifestazioni d’interesse per entrare nel capitale sociale di Alitalia che fan ben sperare. Il gruppo Toto ( ex proprietario di Airone ), German Efremovich ( patron di Avianca), Atlantia, senza dimenticare i Benetton disposti ad approfondire il dossier.

Ultimo in ordine cronologico, ma non per questo meno importante, l’interessamento al salvataggio della compagnia aerea italiana da parte di Lufthansa. Un offerta last-minute a pochi giorni dal termine di presentazione delle offerte vincolanti previsto per il 15 ottobre, con l’obiettivo si spera di dare un futuro ad Alitalia.

La palla giocoforza tra poco passerà inevitabilmente al governo, il cui compito sarà chiarire una volta per tutte cosa vuol fare.

Se Lufthansa è scesa in campo interessandosi al mercato italiano, non lo ha fatto per spirito di volontariato, ma molto più probabilmente con interessi specifici, che vanno oltre alle dichiarazioni di voler creare una forte partnership di integrazione, e che vedono piuttosto di blocco anti Delta, compagnia americana che fa parte come Alitalia dell’alleanza Skyteam in opposizione di Star Alliance di cui invece fa parte Lufthansa.

Al di là di tutti questi giochi di parole e potere, quello che effettivamente servirebbe, sarebbero persone o meglio manager all’altezza, capaci magari di studiare un piano industriale vero e di rilancio, a 360 gradi, allargando le rotte, e pensando che oltre le persone si possono trasportare anche merci e non solo, ricordandosi che su un aereoplano ci sono solo due emozioni, la noia ed il terrore.