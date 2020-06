Nuove luci led per Arzignano

Prosegue a pieno ritmo il programma di sostituzione delle vecchie luci della rete di illuminazione di Arzignano con nuove luci Led. “Su un totale di 5000 punti luce -aggiunge l’assessore Masiero- arriveremo a coprirne già 1500 punti nei prossimi mesi ed entro fine anno auspichiamo di arrivare almeno al 40% della rete di illuminazione. L’operazione prevede una prima tranche ad agosto con la sostituzione di quasi 400 punti luce (con investimento di circa 50 mila euro) e una seconda tranche da settembre a dicembre che prevede installazione di nuovi punti luce e sostituzione degli esistenti (con investimento di circa 100 mila euro)”.

Il Comune di Arzignano ha infatti aderito programma per il clima e l’energia al fine di sostenere politiche e misure in materia di mitigazione degli effetti conseguenti al cambiamento climatico, adattamento, fonti di energia rinnovabile, risparmio energetico, efficienza energetica, trasporti sostenibili e combustibili alternativi.

Ora il primo Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima del Comune di Arzignano è una realtà che impegna tutta la città a prendere coscienza dell’entità dei propri consumi energetici e a concretizzare l’impegno per la riduzione delle emissioni di CO2 attraverso azioni concrete e programmate, condivise e monitorate per un progressivo e continuo adattamento al mutare delle situazioni, al fine di raggiungere e superare l’obiettivo prefissato per il 2030.

Nell’ambito della Pubblica Illuminazione, in particolare, l’Amministrazione ha intrapreso le attività tendenti a razionalizzare gli impianti, sia dal punto di vista della riorganizzazione dei punti di fornitura che da quello dei materiali installati, progressivamente sostituendo quelli inadeguati dal punto di vista energetico. E’ stata così intrapresa una sostituzione sistematica dei corpi illuminanti installati con nuove plafoniere complete a tecnologia a LED.