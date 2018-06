NOVENTA V.NA – “Villeggendo” con Francesco Sole in villa Barbarigo

Villegendo sarà presente con due appuntamenti anche a Noventa Vicentina. La rassegna culturale nelle ville del Basso Vicentino che prevede un fitto calendario di incontri con giornalisti, scrittori, autori e artisti, conosciuti al grande pubblico, per presentare i loro ultimi libri nella cornice delle ville del Basso Vicentino, fa tappa in città. Il primo appuntamento, in ordine di tempo, è previsto per lunedì 11 giugno ore 21.00 davanti a villa Barbarigo con la presenza di Francesco Sole. Francesco Sole presenta il libro di poesie #Ti amo.