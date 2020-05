NOVENTA – Per la prima volta unanimità sul Bilancio in Consiglio Comunale

Il sindaco Mattia Veronese: “Segnale importante per affrontare assieme l’emergenza sanitaria e le difficoltà economiche”

Nella serata di lunedì 4 maggio si è tenuta una seduta di Consiglio comunale particolarmente importante per la mole di argomenti trattati (14 punti all’ordine del giorno tra cui l’approvazione del bilancio consuntivo e di previsione).

L’assemblea, seguendo le normative per la sicurezza sanitaria, si è riunita con le opportune distanze tra i componenti e con il collegamento in videoconferenza da casa per alcuni Consiglieri. Si è discusso molto sull’attuale situazione, su come il Comune e le varie realtà sociali e associative hanno affrontato l’emergenza, ma soprattutto si è ragionato su come affrontare le sfide future con una particolare attenzione per famiglie, fasce deboli, senza dimenticare il comparto produttivo, commerciale ed imprenditoriale in genere. Ben sapendo che l’attuale bilancio dovrà nell’arco dei prossimi mesi essere rivisto, e con la consapevolezza che le Istituzioni a tutti i livelli devono dare un segnale di unità e collaborazione, tutti i Consiglieri, sia di maggioranza che di opposizione, hanno votato con voto favorevole tutti i punti all’ordine del giorno. “Un fatto straordinario -aggiunge Veronese- di piena sintonia e collaborazione che è giusto sottolineare, anche per il momento storico in cui stiamo vivendo. Un appello alla responsabilità e collaborazione per amministrare al meglio la nostra città: questo è in sintesi il messaggio emerso dal Consiglio comunale noventano. Un auspicio -continua- che si concretizzerà con il lavoro che ci attende nei prossimi mesi. Come Sindaco desidero ringraziare indistintamente tutti i Consiglieri comunali, sia del mio gruppo di maggioranza sia dei gruppi di opposizione, per la disponibilità e serietà dimostrata. Un segnale importante che parte dalla nostra comunità, da un piccolo Comune, sperando che questo segnale possa essere recepito anche dagli Enti superiori! È tempo che ognuno faccia la sua parte!”.