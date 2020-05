NOVENTA – LAVORI IN CORSO E… VIA BROLI DIVENTA UN VIALE

La pandemia non ferma i lavori pubblici. Completata la parte noventana della pista ciclabile di 3 km che collega con il centro di Pojana Maggiore, via Broli diventa un viale. “Pur in una situazione di emergenza -dichiara il sindaco Mattia Veronese- abbiamo necessità aprire cantieri anche perché questi lavori danno un segnale positivo di ripresa delle attività e della vita normale. Ricordo che in piena emergenza è stata completata l’asfaltatura di via Palladio”.