Nonno, padre e due ragazzini si perdono sulla strada di Forte Interrotto

Intervento del Soccorso Alpino di Asiago ieri sera intorno alle 23, allertato dal 118 per quattro persone in difficoltà. Quattro persone tra cui due minorenni si erano infatti perse lungo i sentieri che portano al Forte Interrotto e ai cimiteri di guerra. Partiti nel pomeriggio il nonno e il padre – originari del luogo ma residenti all’estero – e due ragazzini di 8 e 14 anni, avevano poi smarrito la strada verso la mèta, non trovando le chiare indicazioni per proseguire, complici anche i cartelli non chiari rovinati dalla tempesta dell’ottobre scorso. Verso le 21.30, quindi già col buio, il gruppo ha chiamato i soccorsi. Due gruppi di soccorritori li hanno raggiunti verso la mezzanotte grazie al Gps: i 4 erano verso Contrada Bosco e stavano tutti bene.