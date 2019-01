Nevicata in città, dalle 23 di ieri sparsi 850 quintali di sale

Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo Facebook:

La nevicata che da ieri sera, martedì 22 gennaio, ha imbiancato Vicenza ha fatto scattare, come da programma, il piano neve del Comune di Vicenza.

“È stata data priorità alla salatura delle arterie principali e delle zone sensibili della città, come rampe e marciapiedi – ha dichiarato l’assessore con delega alla protezione civile Matteo Celebron –. Nè dalla polizia locale né da Aim Amcps abbiamo avuto particolari segnalazioni di intervento ma invitiamo a prestare attenzione anche per i prossimi giorni in cui le temperature potrebbero essere più basse con conseguente rischio di gelate”.

Dalle 23 di ieri, per tutta la notte, e fino alle 7.30 di questa mattina, AIM Amcps ha provveduto a salare con 7 mezzi spargisale le principali arterie viarie della città, con particolare attenzione ai consueti punti più vulnerabili, come la salita di Monte Berico, sottopassi, ponti e cavalcavia.

Nel corso dell’attività sono stati sparsi circa 850 quintali di sale e percorsi in totale oltre 700 chilometri.

AIM Ambiente, già dalle ore 5, in anticipo sull’orario previsto dal piano neve, con 21 operatori ha provveduto a verificare e ad ottimizzare i punti di maggiore afflusso di pedoni, come gli uffici comunali, ospedale e scuole.

Il servizio di raccolta rifiuti non ha subito alcuna variazione rispetto al programma consueto.

Per quanto riguarda AIM Mobilità, ieri sera si è provveduto alla salatura di tutti parcheggi a sbarre oltre a quelli ospedalieri e IN zona Fiera.

In mattinata si è proceduto con rifiniture per la messa in sicurezza delle zone delle casse automatiche e passaggi pedonali sempre all’interno dei parcheggi a sbarra.

Al momento la polizia locale non segnala situazioni di criticità alla viabilità cittadina né richieste di intervento per incidenti stradali; si raccomanda comunque la massima prudenza e attenzione nell’affrontare le strade.

Il servizio comunale di protezione civile sta monitorando l’evolversi della situazione: in base ai modelli previsionali consultati, la perturbazione che insiste sulla zona dovrebbe lasciarci entro domani, giovedì 24 gennaio.

È prevista una leggera diminuzione delle temperature minime tra giovedì 24 e sabato 26 gennaio con diffuse gelate durante la notte.

La temperature massime restano stazionarie.

Dalla mattinata di domenica 27 gennaio è previsto il ritorno di una perturbazione, oltre all’innalzamento delle temperature e a possibili precipitazioni nevose o fenomeni locali di pioggia mista a nevischio.

Continua ad essere attivo, ma solo per le prossime ore, il numero di emergenza meteo 0444 955660 dedicato alle eventuali, e reali, richieste e segnalazioni neve.

Informazioni sull’evoluzione della situazione saranno divulgate sul sito e i social network del Comune di Vicenza e attraverso i mass media locali.