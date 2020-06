Nel furgone davanti al centro commerciale con 20mila euro di merce rubata, un machete e un coltello: denunciato

I Carabinieri della Stazione di Torri di Quartesolo, nel tardo pomeriggio di ieri, hanno denunciato per ricettazione e porto abusivo di arma, A.P, 51enne, di nazionalità bielorussa, in Italia senza fissa dimora.L’uomo, notato aggirarsi con fare sospetto nei parcheggi antistanti il centro commerciale “Le Piramidi”, è stato perquisito. Perquisito anche il suo furgone, l’uomo è stato trovato in possesso di numeroso materiale elettronico, informatico e capi di abbigliamento per un valore quantificato di 20.000 euro, oltre ad un machete ed un coltello da cucina.I successivi accertamenti hanno appurato che la refurtiva rinvenuta e sequestrata, era di diversi furti verificatisi nei giorni precedenti presso i punti vendita Trony, Media Word e Pittarello Calzature presenti nel centro commerciale.L’uomo, al termine delle formalità di rito, è stato rimesso in libertà.Spetterà all’Autorità Giudiziaria berica informata dell’accaduto, valutare i conseguenti provvedimenti da adottare nei suoi confronti.