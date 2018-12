NANTO-TORRI: Si spaccia per un altro alla prova d’esame: denunciati entrambi

Per le notizie dall'Est Vicentino iscriviti al gruppo Facebook

Un uomo di 46 anni residente a Nanto e originario del Senegal è stato denunciato per aver mandato un coetaneo nigeriano a sostenere l’esame di abilitazione per il trasporto con mezzo privato, nel quale era già stato bocciato due volte. Un tentativo di raggiro che però non è sfuggito al funzionario della Camera di Commercio che ha chiamato le forze dell’ordine. Quest’ultimo ha notato infatti le differenze nel documento di identità.

Anche il ‘sostituto’ che poi si è scoperto essere un tassista abusivo, residente a Torri di Quartesolo, è stato denunciato.

Sul posto sono stati chiamati gli agenti delle volanti della Polizia di Stato

I due stranieri sono stati denunciati.