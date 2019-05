Montorso, stasera incontro con i candidati sindaco

In vista delle prossime elezioni comunali, in programma il 26 maggio, il Mandamento Confartigianato di Arzignano Montecchio prosegue con gli incontri con i candidati a Sindaco. Il prossimo appuntamento in programma è per martedì 21 maggio con i candidati a Sindaco di Montorso Vicentino (Ilaria Martini, Carlo Curti, Diego Zaffari). Gli incontri hanno l’obiettivo di conoscere il programma delle diverse liste e di capire l’indirizzo dei candidati su alcuni temi di maggior rilievo che interessano l’economia e le imprese con particolare riferimento alle esigenze delle realtà produttive del territorio.

L’incontro, aperto a tutti, avrà luogo al ristorante Giulietta e Romeo alle ore 18.30.