MONTECCHIO M. – Sabato apre la nuova area camper

Sabato 26 maggio alle 17 verrà inaugurata la nuova area camper realizzata dal Comune all’incrocio tra via Salvo d’Acquisto e via Monte Grappa.

Sostenuta da una spesa di 135.000 euro, l’area di sosta si prefigge l’obiettivo di fornire una nuova opportunità ai turisti che intendono visitare Montecchio Maggiore con il loro camper. È dotata di sei stalli di sosta attrezzati con due colonnine elettriche munite ciascuna di tre prese di corrente. È stata inoltre realizzata una zona di scarico dei liquami con la possibilità, a seconda della tipologia dei camper, di scaricare tramite una piastra a terra o uno svuotatoio. Tutta l’area è illuminata e sorvegliata da due videocamere per la sicurezza di chi la utilizzerà e per evitare accessi abusivi.

L’area è accessibile a pagamento, attraverso sistema POS con l’utilizzo di carte di credito o bancomat. La tariffa è di 3 euro ogni 12 ore e la sosta massima consentita è di 48 ore. L’area è a disposizione anche per chi vuole semplicemente scaricare i liquami del proprio mezzo, con accesso al costo di 3 euro. Nel weekend del 26 e 27 maggio l’accesso dei camper sarà gratuito, in occasione della Giornata del Turismo Diffuso in programma domenica 27 maggio. “La nuova area camper – afferma il sindaco Milena Cecchetto – è un servizio in più che offriamo all’altissimo numero di turisti che ogni anno visitano Montecchio Maggiore. Permette di parcheggiare comodamente il proprio camper e di esplorare il nostro territorio, capace di stimolare la curiosità di chiunque grazie alle numerose e diversificate offerte: dalla storia alla cultura, fino ai grande eventi che ogni anno animano la nostra città”.