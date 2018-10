MONTAGNA – Al via oggi gli Stati Generali della Montagna a Roma

“Ringrazio vivamente il ministro Stefani per aver voluto porre al centro dell’attenzione politica il tema dei territori montani, evidenziando ancora una volta la sua sensibilità per le aree periferiche del Paese”: a dirlo è l’assessore regionale all’ambiente, difesa del suolo e specificità di Belluno, Gianpaolo Bottacin, in merito alla convocazione degli Stati Generali della Montagna previsti oggi a Roma. “Purtroppo a questo primo incontro non potrò partecipare essendo impegnato con i lavori della Giunta e del Consiglio regionale – spiega l’assessore – ma da montanaro, quale sono, garantisco fin d’ora massimo supporto e collaborazione al ministro sulla tematica. Stiamo infatti parlando di una realtà, quella montana, spesso poco conosciuta ai più negli aspetti di criticità che presenta. La montagna infatti non è solo vacanza e aria pulita: per chi ci vive dodici mesi all’anno significa anche difficoltà nell’accesso ai servizi, costi di riscaldamento, dissesto idrogeologico, spopolamento, invecchiamento, a cui spesso si aggiunge tanta e incomprensibile burocrazia per questioni di normalità quotidiana da cui le piccolissime realtà del territorio dovrebbero essere affrancate”. “Di converso però – aggiunge – montagna significa anche garanzia per la pianura. Solo tutelando la montagna, cosa che può essere fatta in primis da chi ci vive, si difende anche la pianura. Basti pensare agli effetti devastanti che una frana non gestita in montagna può avere in pianura. Ne discende quindi la necessità di garantire una montagna popolata, cosa che si può ottenere solo andando incontro alle esigenze dei cittadini che la vivono, tenendo conto dei costi aggiuntivi ma anche semplificando le procedure per le piccolissime realtà montane”. “In questa battaglia, che parte da un momento di importante approfondimento come quello di oggi – conclude Bottacin -, sono al fianco e a totale disposizione del ministro per supportarne l’azione”.