MODA&SOCIETA’ – Benetton e Oliviero Toscani insieme ancora una volta contro il razzismo

E’ in fase di lancio la nuova campagna pubblicitaria di Benetton, frutto ancora una volta della collaborazione dell’azienda con Oliviero Toscani. NUDI COME… è la nuova campagna per l’autunno inverno. Nove ragazze e ragazzi di etnie diverse, nudi e legati da un unico abbraccio. Un’immagine che esprime in pieno i valori fondanti del brand: diversità e uguaglianza. E non a caso è accompagnata da un monologo che si ispira a San Francesco e al suo “Cantico delle Creature”. “Pupille di luce che brillano come in un arcobaleno e pelli colorate che si mischiano, questi nove figli nostri sono frate Sole e sora Luna, finalmente abbracciati e confusi…Grazie a loro i colori torneranno innocenti”. Il messaggio è chiaro: i valori che sottintende l’immagine sono “la diversità, l’uguaglianza e un’idea del futuro che è più urgente che mai”, “contro tutti i razzismi risorgenti” – recita il video che lancia l’immagine.