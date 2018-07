METEO – Instabilità e rovesci in arrivo anche in pianura

PER ESSERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL GRUPPO FACEBOOK:

La possibilità di rovesci e temporali anche intensi in Veneto, oggi pomeriggio e nella giornata di domani, potrebbe creare disagi al sistema fognario e alla rete idrografica minore delle aree montane e pedemontane. Il Centro funzionale decentrato della Protezione civile del Veneto avvisa della possibilità di criticità idrauliche e di fenomeni franosi e colate superficiali nei bacini idrografici dell’Alto Piave, Piave Pedemontano, Alto Brenta Bacchiglione e Alpone, l’Adige Garda e Monti Lessini. Lo stato di attenzione perdura fino alle ore 9 di venerdì 6 luglio. In particolare per domani giovedì 5 sono previsti rovesci e temporali, localmente anche intensi, specie nelle ore pomeridiane, che interesseranno anche le aree di pianura.