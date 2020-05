Mercati settimanali, i Carabinieri vigilano con la Stazione Mobile

Con la fine del lock-down e il riavvio delle attività commerciali, anche i mercati all’aperto di gran parte dei centri della provincia hanno riaperto del tutto le porte alla cittadinanza, nel rispetto delle norme anti COVID.

Al riguardo, i Carabinieri del Comando Provinciale di Vicenza hanno già avviato mirati servizi di controllo delle aree destinate, nei giorni settimanali prefissati, al commercio ambulante, che interesseranno nelle settimane a venire i principali e maggiormente affollati mercati della provincia, come quello, in particolare, del capoluogo berico.

L’attività dell’Arma, oltre alle consuete finalità di prevenzione e repressione di possibili azioni delittuose, sarà chiaramente indirizzata anche al controllo del rispetto delle misure di contenimento anti COVID e sarà effettuata da pattuglie a piedi, che potranno contare anche sul supporto della Stazione Mobile, immediato punto di riferimento per tutti i frequentatori dell’area di mercato che avessero necessità di assistenza.

Come detto, i servizi dei Carabinieri proseguiranno per diverse settimane e saranno svolti a Vicenza e nei principali mercati della provincia, come a esempio quello domenicale di Camisano, meta di numerosi avventori.