Poco dopo le 8, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo l’autostrada A4 tra i caselli di Padova e Grisignano per un incidente tra due auto e due furgoni: quattro i feriti. I pompieri accorsi da Padova hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre i feriti sono stati presi in cura da personale del Suem 118. Sul posto la Polizia Stradale e il personale ausiliario dell’autostrada.