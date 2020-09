Marinelli nuovo direttore artistico del Teatro Comunale di Vicenza

Rinnovato a fine luglio, nella riunione di oggi mercoledì 9 settembre, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza, presieduto dal nuovo Presidente Enrico Hüllweck, ha nominato il Direttore Artistico della Fondazione, come già annunciato. Si tratta di Giancarlo Marinelli, regista e scrittore, Direttore Artistico del 73° Ciclo di Spettacoli Classici al Teatro Olimpico, Direttore Artistico del Circuito Regionale Arteven, editorialista e uomo di teatro apprezzato per la sua capacità di portare in scena in modo emblematico la contemporaneità, utilizzando le figure della grande tradizione letteraria, del mito e della drammaturgia classica.

La figura del Direttore Artistico, prevista dall’articolo 16 dello statuto della Fondazione, ha il compito di elaborare e definire le linee programmatiche e artistiche del Teatro Comunale di Vicenza, realizzando una programmazione condivisa con i responsabili artistici delle varie sezioni che compongono l’offerta culturale del TCVI (Loredana Bernardi per la danza, Annalisa Carrara per la prosa, La Società del Quartetto di Vicenza per la concertistica e la OTO per la sinfonica, lo staff che si occupa dei progetti innovativi, le Residenze Artistiche, Danza in Rete Festival, Attraversa-menti, il circo, la storia dell’arte a Teatro e #tcvieducational, solo per citare i più conosciuti); oltre alle linee di indirizzo della politica culturale, il Direttore Artistico affiancherà il Presidente e il Segretario Generale nelle scelte strategiche e di governance dell’istituzione.

“E’ un onore immenso, dopo l’Olimpico, che il Presidente della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione e la Città di Vicenza abbiano scelto me per allargare, come si direbbe in teatro, il cerchio della concentrazione: salirò a bordo, per dare degli umili suggerimenti, di una macchina potente, come quella del Comunale che già funziona molto bene. Sarò il componente di una squadra che in questi anni ha dato dei risultati che sono un’eccellenza veneta e italiana e che, nonostante il momento difficile, continuerà ad essere tale”.

Il nuovo Presidente Enrico Hüllweck, il nuovo Direttore Artistico Giancarlo Marinelli, con il rinnovato Consiglio di Amministrazione, formato oltre che dal Presidente, dall’imprenditore vicentino Marco Lorenzi, in carica dal novembre 2018 come rappresentante del Comune di Vicenza e dall’avvocato Roberto Sette, new entry in rappresentanza della Regione Veneto, specializzato in diritto processuale amministrativo, assessore alla cultura, turismo, associazioni non sportive e politiche giovanili del Comune di Malo, guideranno la Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza fino al termine del mandato, nel 2023.

Il ruolo del Teatro Comunale Città di Vicenza, sarà di fondamentale importanza nella ripresa della vita della Città, come polo di riferimento culturale per le varie espressioni artistiche e per le sue funzioni di “aggregatore sociale” per il pubblico e la cittadinanza. Il rinnovato Consiglio di Amministrazione della Fondazione, oltre ad esprimere un sentito ringraziamento ai predecessori che tante energie hanno profuso per il buon funzionamento del TCVI e delle sue attività, hanno espresso i loro auspici per un ritorno alla normalità, pur con tutte le cautele e le attenzioni che la pandemia ha imposto, e una ripresa della vita nei teatri in condizioni di sicurezza.