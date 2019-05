Mancati scontrini fiscali: 4 negozi nei guai

MANCATA EMISSIONE DELLO SCONTRINO FISCALE: QUATTRO SOSPENSIONI DELL’ATTIVITÀ PROPOSTE DALLA GUARDIA DI FINANZA NEI CONFRONTI DI ESERCENTI DI NAZIONALITA’ CINESE

I Finanzieri del Comando Provinciale di Vicenza hanno intensificato i controlli strumentali in materia di regolare emissione di scontrini e ricevute fiscali nei confronti di esercenti tenuti allo specifico adempimento, specialmente nei confronti delle attività economiche recidive nella violazione della normativa sui misuratori fiscali.

In particolare, i militari del Gruppo di Bassano del Grappa, nel solo 2019, hanno segnalato alla competente Agenzia delle Entrate, tra le altre, sospensioni dell’attività nei confronti di commercianti o esercenti al dettaglio di nazionalità cinese che sono stati verbalizzati per quattro distinte violazioni in 5 anni.

E’ stata disposta quindi la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività, per un periodo da tre giorni a un mese.

Gli esercenti recidivi sono C.X., 26enne gestore di un bar a Bassano del Grappa, che ha violato la norma in materia di emissione dello scontrino fiscale più di quattro volte tra il 2016 e il 2019; H.D., 31enne titolare della società che gestisce un ristorante sushi nel centro di Bassano del Grappa, che non ha emesso lo scontrino in quattro diverse occasioni tra il 2016 e il 2019; C.M., 50enne gestore di un bar a Rossano Veneto, sanzionato quattro volte dal 2016 al 2019; C.Z., 31enne commerciante di articoli informatici, responsabile di quattro diverse mancate emissioni dello scontrino dal 2015 al 2019.