Maltempo, oltre 170 gli interventi in Veneto nel weekend

Sono stati oltre 170 gli interventi dei vigili del fuoco per il maltempo che ha interessato il tardo pomeriggio di sabato il Veneto.

I danni – riferisce la direzione interregionale per Veneto e Trentino Alto Adige – sono stati causati sopratutto dal forte vento. Interessate le province di Vicenza, Treviso, Padova e Rovigo.

Particolarmente colpita la zona di Verona, con oltre 80 interventi per allagamenti dovuti alle forti piogge, rimozioni piante pericolanti e messa in sicurezza di tetti danneggiati dal vento. L’ondata di maltempo ha colpito in particolare il capoluogo scaligero, in vari quartieri, e il comune di San Martino Buon Albergo, ma anche zone collinari. (ANSA).