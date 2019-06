L’Ulss 7 premiata dalla Regione con “Compraverde”

Per il secondo anno consecutivo l’ULSS 7 Pedemontana si aggiudica il premio “Compraverde”, indetto dalla Regione Veneto per incentivare e valorizzare l’adozione – da parte degli imprese ed enti pubblici – di forniture improntate alla sostenibilità ambientale. La cerimonia di consegna del riconoscimento si è svolta ieri mattina a Venezia e ha visto l’ULSS 7 rappresentata da Elisabetta Zambonin, direttore dell’U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica.

In particolare, l’azienda socio-sanitaria pedemontana è stata premiata per due bandi di fornitura, relativi a carta asciugamani e lenzuoli di carta per letto medico, entrambi con marchiatura Ecolabel EU, ma soprattutto per i criteri particolarmente meticolosi – e per alcuni aspetti innovativi – adottati per la verifica dei prodotti proposti in fase di aggiudicazione delle gare. Le forniture sono state infatti controllate tramite il data base dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e per una delle due gare è stata condotta un’ulteriore e più approfondita verifica presso il Servizio per le Certificazioni Ambientali dell’ISPRA. In entrambi i casi i controlli effettuai hanno consentito di escludere dalla gara due ditte concorrenti, per non avere offerto prodotti realmente conformi ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) previsti dal Codice Appalti.

«Come noto il tema della sostenibilità ambientale – sottolinea il dott. Bortolo Simoni, Commissario dell’ULSS 7 Pedemontana – è strettamente connesso con quello della tutela della salute, pertanto credo sia naturale e doveroso che in prima fila tra gli enti e le aziende che adottano delle politiche di sostenibilità ci siano anche le aziende socio-sanitarie. Questo premio ci rende orgogliosi e ci stimola a continuare su questa strada, privilegiando sempre di più, in tutti gli ambiti, le soluzioni “green” ove queste siano possibili».