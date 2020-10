Lo ‘strano’ Covid: molti contagi in Val Chiampo e Valle Agno, Basso Vicentino quasi a zero

La cosiddetta seconda ondata sta investendo in maniera difforme il territorio Vicentino. Il Basso Vicentino al centro, o meglio, adiacente alla prima zona rossa di Vo’ Euganeo sembra ora graziato dall’andamento dell’epidemia. Ovviamente ogni considerazione statistica fotografa la situazione del momento e può evolvere.

Ad oggi si contano 106 casi ad Arzignano (dagli zero di metà agosto). Di questi 23 sono già guariti e 83 sono positivi non ricoverati. Il dato è aggiornato a ieri (in aggiornamento quindi).

A Chiampo i positivi sono 57 ad oggi, su una popolazione di quasi 13 mila abitanti. Quattro di questi sono ricoverati in ospedale.

Diametralmente opposta la situazione nel Basso Vicentino. A Noventa Vicentina vi sono zero casi ad oggi. A Pojana Maggiore 1 solo caso (soggetto che sta uscendo dalla quarantena) e nei paesi limitrofi la situazione è analoga, ci riferiscono i sindaci. Ad Agugliaro zero casi, ci dice il sindaco Massimo Borghettini.

Situazione simile alla Val Chiampo anche nella Valle dell’Agno, dove Cornedo e Valdagno contano presenze di casi simili a quelle di Arzignano e Chiampo. A Cornedo si contano 63 positivi (dato che manca dell’aggiornamento odierno) e a Valdagno 95 (48 accertati e 47 da definire, risultati comunque positivi al primo tampone).

Una spiegazione vera e propria non c’è. Qualcuno ipotizza che il Basso Vicentino sia stato diffusamente e inconsapevolmente colpito in tempi pre-covid per cui ora vi sarebbe una sorta di immunità. Alcuni parlano di semplice fortuna, altri di maggior attenzione della popolazione (impaurita dalla vicinanza della zona rossa a febbraio). Altri, infine, motivano la minor diffusione con il fatto che i Comuni del Basso Vicentino sono meno densamente popolati, condizione favorevole alla non circolazione del contagio. Nessuno, per ora, può dare una spiegazione… e si attende ovviamente l’evoluzione dell’epidemia. Nel frattempo Mattia Veronese (sindaco di Noventa), Paola Fortuna (sindaco di Pojana Maggiore) e compagnia bella di primi cittadini del Basso Vicentino… fanno gli scongiuri.