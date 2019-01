L’alpinista Torretta in città

Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo Facebook:

Stasera alle ore 21 nella sala del Cinema Patronato Leone XIII, verrà ospitata l’alpinista Anna Torretta, pluricampionessa italiana di arrampicata su ghiaccio nonché prima donna a lavorare per la “Società delle Guide di Courmayeur.

Ha salito vie di misto moderno tra le più difficili al mondo con primati femminili e assoluti, in ultima con le compagne Cecilia Buil e Ixchel Foord, ha aperto il Couloir SW, una via sull’inviolato Mugu Peaks (5467) nel Karnali district in Nepal.

Modera la serata la giornalista e storica dell’arte Melania Lunazzi.

S.A.V. Società Alpinisti Vicentini, che organizza l’evento, vuole promuovere l’alpinismo e l’esplorazione femminile e per insegnare alle donne ad essere sempre prime di cordata, sabato 26 gennaio organizza la prima lezione di arrampicata su ghiaccio con la Torretta, esclusivamente per le socie SAV.