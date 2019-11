Ladro seriale di biciclette colleziona 3 denunce in 11 giorni

Per restare aggiornati sulle notizie di Schio e dell'Alto Vicentino iscriviti alla pagina

Nella mattinata del 21 ottobre scorso un uomo aveva rubato mountain bike del valore di 500 euro dal parcheggio interno dell’I.T.I.S. “De Pretto” di Schio. Il proprietario aveva denunciato il furto del mezzo al Consorzio Polizia Locale Alto Vicentino di Schio. Nella mattinata seguente sempre lo stesso uomo tentava di tagliare il lucchetto ad un’altra mountain bike del valore di 400 euro, sempre parcheggiata nel cortile della stessa scuola. Nella mattinata del 31 ottobre scorso, sempre lo stesso soggetto è entrato nuovamente in azione al De Pretto di Schio dove ha tranciato il lucchetto di una terza altra mountain bike del valore di 650 euro e l’ha rubata. Grazie alla preziosissima collaborazione del dirigente e del personale della scuola, che ha messo a disposizione i filmati delle telecamere interne dell’istituto, nonché del Consorzio Polizia Locale Nordest Vicentino, si è riusciti ad identificare l’autore dei furti: un 29enne residente a Sarcedo. Su disposizione del magistrato di turno della Procura della Repubblica di Vicenza, il 29enne è stato sottoposto a perquisizione personale e locale: in quel frangente sono stati rinvenuti e sequestrati gli indumenti e le scarpe indossati al momento dei 3 furti. Per quanto sopra il 29enne è stato denunciato e contestualmente chiesto alla Questura di Vicenza l’emissione del provvedimento di allontanamento dal Comune di Schio.