L’addio alla scene de I Crodaioli: “Senza De Marzi cessiamo l’attività corale”

Cos’è un coro senza il suo Maestro? Cosa sono I Crodaioli senza Bepi De Marzi? Quando un coro è così inscindibilmente legato al suo creatore e maestro, quando ogni singola canta è così legata a chi l’ha composta e musicata, probabilmente la conclusione che molti si aspettavano ma nessuno aveva ancora il coraggio di dire a voce alta, era già decisa inconsciamente nel cuore di ogni componente del coro. Ed è così che, a distanza di pochi giorni dall’annuncio di Bepi De Marzi che ha deciso di lasciare il suo coro dopo più di mezzo secolo di attività, anche I Crodaioli oggi hanno annunciato ufficialmente la sofferta decisione di cessare l’attività corale. La notizia è stata data dai membri del coro stesso tramite la seguitissima pagina facebook, che da stamattina continua incessantemente a ricevere ricordi, attestati di stima e riconoscenza da persone che scrivono da tutto il mondo. Persone alle quali resta comunque il ricordo delle emozioni che le cante de I Crodaioli hanno evocato: andando per rifugi, vivendo la montagna, camminando per le antiche contrade, fermandosi ad ascoltare il rumore del vento alpino che sussurra storie di giovani dei tempi andati, raccontando valori e princìpi di una vita vissuta nella natura che mai come ora rimangono attuali, condividendo fatiche, gioie, dolori – quanti amici rimasti sulla montagna sono stati salutati dalla musica del Signore delle Cime! – , storie di vita, tutto ciò unito dalla poesia in musica che si ritrova in ogni canta dei Crodaioli. Un coro anzi “il” coro alpino per eccellenza, che chiude un pezzo di storia della musica corale e porta con sé un bagaglio culturale e storico indelebile. Ecco l’annuncio del ritiro, dato con le seguenti parole, che riportiamo integralmente:

“Data la sofferta decisione del nostro maestro, Bepi De Marzi, di abbandonare la direzione del coro per gravi motivi fisici, dovuti a problemi di udito, ed in seguito, alla scelta dei coristi di non voler proseguire senza colui che li ha guidati sin dall’inizio della storia del sodalizio,

a malincuore, comunichiamo che il coro

I Crodaioli ha cessato la propria attività canora. Questa pagina rimarrà aperta ancora per alcuni giorni, per permettere a chi facesse piacere, di salvarsi eventuali foto, video, o ricordi in generale.

Siamo certi che comprenderete il nostro triste stato d’animo nel dare il presente annuncio.

Grazie a tutti.

I Crodaioli di Bepi De Marzi”.