La Regione Veneto copia l’ordinanza sul Coronavirus e non cancella “Emilia-Romagna” dal testo

Sta facendo il giro dei social la foto dell’intestazione dell’ordinanza regionale veneta del 24 febbraio che erroneamente riporta la dicitura “Emilia Romagna”: un vero errore di copia-incolla. Come riporta il portale di fact-checking Bufale.net, il testo che riportava i chiarimenti sull’ordinanza urgente per il contenimento della diffusione del Coronavirus dal titolo “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid- 2019” è stato pubblicato prima dal sito dell’Emilia, il 23 febbraio. E buona parte del testo è la stessa che si ritrova in quella veneta. Ma la Regione Veneto ha commesso una gaffe nell’intestazione: sul sito della Regione Veneto, infatti, compare la stessa scritta di quella emiliana per quel che riguarda l’oggetto: «Chiarimenti applicativi in merito all’Ordinanza contingibile e urgente n. 1 del Ministero della Salute, d’intesa con il presidente della Regione Emilia-Romagna, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid- 2019». Uno scambio di…Regione.