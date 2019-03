LA LEGGENDA MIKI BIASION E I 40 ANNI DELLA LANCIA DELTA A MONDOMOTORI

Intervista al grande Miki Biasion a bordo della sua Delta Integrale. In Fiera a Mondomotori Show il 30 e 31 marzo 2019 il campione per antonomiasia del rally con la storia della Lancia Delta per i suoi 40 anni. Non solo, quarant’anni fa sottoscriveva la tessera Aci Vicenza e 30 anni vinceva il suo secondo titolo mondiale. Di Paolo Usinabia