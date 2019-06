L.R. VICENZA – Il ritiro sarà ad Asiago

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Si rinnova il legame del LR Vicenza con la propria provincia e in particolare con l’Altopiano di Asiago, scelto anche quest’anno come meta del ritiro biancorosso.

La squadra infatti raggiungerà la città di Asiago sabato 13 luglio e si allenerà presso le strutture dello stadio Zotti sino a sabato 27 luglio.

Il team biancorosso soggiornerà presso “La Baitina”, struttura accogliente immersa nel verde dell’Altopiano, con l’amore verso i colori biancorossi tramandato in generazioni.

Seguirà nei prossimi giorni il programma completo con le date del ritrovo e delle amichevoli