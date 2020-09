Italia più sicura per i tedeschi che indicano diverse zone rosse in Europa

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

I vacanzieri tedeschi di ritorno da un’area a rischio devono effettuare il test obbligatorio e, se necessario, quarantena fino a quando non è disponibile un risultato negativo del test. Per questo il Roberto Koch Institue ha emesso diversi ‘avvisi’ di viaggio relativi ad altrettanti Paesi Europei, fra i quali non vi è l’Italia. Un vademecum che serve comunque a tutti i cittadini del mondo. Un avviso di viaggio ha lo scopo di avere un significativo effetto deterrente. (fonte Die Welt). Oltre all’elenco qui sotto, il Governo Federale ha emesso un avviso anche relativo alla capitale dell’Austria, Vienna.

Per quali paesi in Europa si applicano gli avvisi di viaggio?

Albania: viene emesso un avvertimento contro viaggi turistici non necessari in Albania.

Andorra: il viaggio è sconsigliato a causa dell’elevato numero di infezioni.

Belgio: avviso di viaggio per la capitale Bruxelles

Bosnia-Erzegovina: l’RKI identifica l’intero paese come un’area a rischio.Schermo

Bulgaria: l’RKI elenca il distretto amministrativo di Blagoevgrad come area a rischio.

Francia: l’avvertenza di viaggio è stata estesa alla regione dell’Hauts-de-France nell’estremo nord della Repubblica francese e al territorio d’oltremare di La Réunion. Le regioni dell’Île-de-France con la capitale Parigi, Provenza-Alpi-Costa Azzurra, Occitania, Nouvelle-Aquitaine, Auvergne-Rhône-Alpes, l’isola mediterranea della Corsica e altre regioni d’oltremare erano precedentemente considerate aree a rischio.

Kosovo: Viene dato un avvertimento contro viaggi turistici non necessari.

Croazia: estensione dell’avviso di viaggio alle contee di Brod-Posavina e Virovitica-Podravina, dopo che altre cinque regioni erano già considerate aree a rischio (Zara, Sibenik-Knin, Spalato-Dalmazia, Dubrovnik-Neretva, Pozega-Slavonia).

Montenegro: vengono emessi avvisi contro viaggi turistici non necessari.

Paesi Bassi: avviso di viaggio per le province dell’Olanda settentrionale e meridionale, incluse Amsterdam, L’Aia e Rotterdam.

Romania: in Romania, sono stati emessi avvisi di viaggio per i distretti di Bacau, Bihor, Brăila, Brasov, Caras-Severin, Iasi, Ilfov, Neamt, Prahova, Vâlcea e Vaslui, nonché la capitale Bucarest.

Svizzera: estensione dell’avviso di viaggio al Canton Friburgo. In precedenza era il caso dei cantoni di Ginevra e Vaud.

Spagna: il Ministero degli Esteri mette in guardia dal viaggiare in tutta la Spagna, comprese le Isole Canarie.

Repubblica Ceca: un avviso di viaggio ora si applica anche alla regione della Boemia centrale intorno alla capitale Praga, che è stata un’area a rischio per circa una settimana.

Ungheria: avviso di viaggio per la capitale Budapest