iorestoacasa: artisti uniti per Roana e l’Atopiano

L’Ufficio Turismo e Cultura assieme all’Ufficio Iat del Comune di Roana in collaborazione con Asiago.it, ha pensato in questi giorni ad un progetto social che arrivi direttamente nelle case dei vicentini: “Per farvi sorridere, per creare di nuovo una comunità, anche se virtuale e darvi un po’ la speranza che presto tutto tornerà alla normalità – spiegano da Roana – artisti, musicisti, sportivi e tanti altri collaboratori roanesi, altopianesi e non, tutti assieme per dare dei messaggi positivi agli abitanti dell’Altopiano e ai turisti che lo frequentano e un disegno, in versione bianco e nero da far colorare ai bimbi e le famiglie a casa e poi ricondividere: un progetto social per tornare a sorridere, a sentirsi comunità. Nella speranza che tutto torni come prima”.