Incidente sul lavoro in carpenteria: ferito operaio

Alle 10 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti presso l’azienda di Carpenterie Romor in via dell’Artigianato a Pieve di Alpago per soccorrere un operaio rimasto incastrato sotto una struttura metallica in lavorazione. La squadra dei pompieri in collaborazione con il personale del SUEM liberavano l’infortunato, che veniva stabilizzato dai sanitari per poi essere elitrasportato in ospedale a Belluno. Le cause dell’incidente sono al vaglio del personale dello Spisal accorsi sul posto insieme ai carabinieri.