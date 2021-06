Incidente in Valdastico, traffico in tilt per un’ora

Incidente oggi pomeriggio poco dopo le 16 in autostrada A31 Valdastico in direzione Nord (Piovene) all’allacciamento con la A4. Coinvolti nell’incidente un furgone e un camion, fortunatamente senza gravi conseguenze per l’autista del furgone rimasto incastrato (sul posto anche i vigili del fuoco). Due chilometri di coda si sono formati in A31 e forti rallentamenti e code si sono formati anche in A4 nelle due direzioni.

Alle 17.30 la carreggiata è stata liberata e il traffico ha cominciato a fluire regolarmente anche se vi sono ancora code, in riduzione, in A4.