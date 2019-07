INCENDIO DI BRENDOLA – Divieti rientrati, il Sindaco Beltrame: “Sospiro di sollievo per la comunità”

“Accogliamo positivamente la comunicazione che Arpav e Ulss hanno tolto i divieti per le acque irrigue e per la raccolta di verdure e frutta nei campi del nostro territorio e di Sarego e Lonigo – dice il sindaco di Brendola Bruno Beltrame appena ricevuta la notizia – gli allarmi sulle acque del Fiumicello sono rientrati dopo 4 giorni di lavoro intenso da parte degli uomini di Alta Pianura Veneta, Protezione Civile Regionale e di tutti i volontari. Così come possiamo tornare a consumare frutta e verdura dei nostri campi, ovviamente previo il normale lavaggio. Ora ci testa solo da capire come e quanto bonificare il sito dell’incendio – conclude Beltrame – per questo avremo un incontro sul tema lunedì mattina con tutti gli organi competenti”.