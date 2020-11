In Veneto arriva il tampone fai da te

Al via in Veneto da oggi il tampone fai da te, per ora in via sperimentale. Per ora 5.000 kit. Banco di prova è Treviso. Il tampone può essere fatto dai cittadini senza ricorrere alle cliniche private o all’Ulss. Il nuovo sistema era stato annunciato la scorsa settimana dal governatore Zaia che l’ha definito rivoluzionario. I primi kit monouso saranno disponibili in farmacia

Roberto Rigoli, direttore dell’unità di Microbiologia e virologia di Treviso ne ha spiegato l’uso al Corriere. “Si tratta di un tampone delle fosse nasali da mettere poi nel contenitore del reagente. La sperimentazione avverrà in doppio: ogni test fai da te sarà validato da un tampone molecolare. Per ampliare la sperimentazione stiamo valutando di lavorare con molte delle microbiologie venete, quattro o cinque, per avere un numero elevato di test e più centri coinvolti. Parametri, questi, che aumentano notevolmente l’affidabilità della sperimentazione che, poi, sarà presentata all’Iss per la validazione”. Il tutto sarà legato ad un’applicazione, non Immuni ma Zero Covid. Quando verrà infilato il tamponcino nel contenitore del reagente si aprirà la app di biosorveglianza chiamata Zero Covid Veneto e si riporta l’esito in modo da renderlo accessibile al sistema sanitario regionale.