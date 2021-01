In 6 sorpresi a mangiare in ristorante: multati

La guardia di Finanza di Vicenza ha multato i due titolari di una trattoria di Romano d’Ezzelino e sei loro avventori che stavano mangiando nonostante le prescrizioni del Dpcm. I finanzieri avevano notato arrivare nel piazzale del locale alcune auto i cui titolati, ad un controllo, è risultato non avere alcun legame familiare né di lavoro con i gestori. Così è scattata la multa di 400 euro per i due titolari e per i clienti, e la segnalazione alla prefettura per la chiusura dell’esercizio pubblico. (ANSA).