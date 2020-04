In 6 in auto fuori Comune: denunciati e multati

Durante controlli operati dai carabinieri su tutto il territorio bassanese, i carabinieri della Stazione di Rosà, hanno fermato un’auto con a bordo 4 adulti e 2 neonati, tutti di nazionalità moldava. Venivano identificati il conducente in V.I. moldavo 25enne, domiciliato a Bassano del Grappa, già sanzionato a marzo scorso per violazioni delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica Covid-19; M.V., moldava 27enne, residente a Bassano del Grappa, O.C. e O.T., entrambi moldavi, in Italia per vacanza. Nessuno degli adulti era in grado di fornire adeguate e comprovate giustificazioni in relazione al loro spostamento. Prima riferivano di essere andati da amici, poi di cercare una farmacia. Accompagnati presso il comando di Rosà, il conducente si innervosiva ed iniziava a minacciare i carabinieri con frasi molto pesanti, cercando di provocare la reazione dei militari, che nel frattempo riprendeva con il proprio cellulare. Riportato alla calma, gli veniva contestata la sanzione amministrativa pari a 750 euro circa, mentre ad ogni singolo passeggero veniva contestata la sanzione di circa 373 euro.

Inoltre, venivano sanzionati ai sensi del Codice della Strada per soprannumero di persone in autovettura e trasporto bambini senza alcun sistema di ritenuta.