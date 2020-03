Il Leone di San Marco sopra Venezia: una foto fa il giro del web

Sta facendo il giro del web un’immagine incredibilmente straordinaria, postata un’ora fa nel gruppo facebook “Venezia non è Disneyland”, un gruppo creato da un gruppo di ragazzi veneziani nato per segnalare il degrado cittadino. Questa volta però non si parla di degrado o dello scempio delle grandi navi in Laguna, ma di una foto che ha colto un momento quasi magico. Nell’immagine, si percepisce chiaramente un Leone di San Marco formato dalle nuvole che si staglia sopra l’Arsenale, come a voler proteggere la città in questi tempi bui, come già hanno fatto notare in molti. Per ora, l’autore resta sconosciuto.